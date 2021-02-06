تعطل سفر بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي 7 ساعات.. ورئيس النادي يفتح النار على السلطات الألمانية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وصلت بعثة فريق بايرن ميونيخ الألماني، عصر اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الإثنين المقبل.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن في وقت سابق، تعطل رحلة سفر الفريق إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية، بسبب الاجراءات الاحترازية لكورونا.

وكتب نادي بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بسبب رفض الإقلاع، سيسافر نادي بايرن إلى الدوحة مع تأخير أكثر من سبع ساعات للمشاركة في كأس العالم للأندية".

من جانبه، فتح رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينتس رومينيجه النار على السلطات الألمانية بسبب تأخر إقلاع طائرة الفريق المتجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية لقرابة 9 ساعات.

وكان من المقرر أن تقلع طائرة الفريق البافاري عقب مباراته مساء أمس أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني بعد دقائق قليلة من منتصف الليل، إلا أن السلطات الألمانية رفضت إقلاعها من مطار برلين.

وأصدر النادي بيانًا على موقعه الرسمي أوضح فيه التفاصيل، صباح اليوم السبت، قائلًا: «عقب رفض طلب الإقلاع في برلين مساء الجمعة، تأخر سفر بايرن ميونخ للمشاركة في كأس العالم للأندية عقب مباراة هيرتا برلين في الدوري الألماني بأكثر من سبع ساعات».

وأضاف البيان: «بدلًا من الإقلاع بعد منتصف الليل بقليل كما كانت الخطة الأساسية، لم يسمح للطائرة التي تقل بطل ألمانيا للإقلاع حتى السابعة صباحًا. وبسبب المبيت غير المجدول، اضطر لتغيير طاقم الطائرة واضطرت الطائرة للتوقف في ميونخ، ومن هناك، أقلعت إلى الدوحة في التاسعة والربع صباحًا».

وقال «رومينيجه» لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نحن نشعر بالخيانة من قبل السلطات المسؤولة، هم ليس لديهم أي فكرة عن كم الضرر الذي تسببوا فيه لفريقنا».

ويواجه الأهلي، نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة، على "استاد أحمد بن علي"، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالدوحة.

وكان الأهلي قد تغلب على الدحيل القطري بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات ربع نهائي المونديال.

وتقام المباراة النهائية للمونديال يوم الخميس 11 فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم الساعة 5.00.

ويشارك الأهلي في البطولة بعد غياب 7 سنوات بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه.

ويشارك المارد الأحمر، فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، كما يعد النادى العربي الأكثر مشاركة فى المونديال، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر مشاركاته بكأس العالم للأندية فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

وكان أفضل إنجاز للنادي القاهري هو الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة 2006 والتي أقيمت في اليابان.