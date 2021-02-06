شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. هاكان سوكر صاحب أسرع هدف فى تاريخ كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء أسرع هدف فى تاريخ كأس العالم من نصيب التركى هاكان سوكور، لاعب منتخب تركيا، حيث أحرز هدف فريقه فى مباراته أمام كوريا الجنوبية بعد 11 ثانية من بدء اللقاء، ليكون أسرع هدف فى المونديال، وحصلت كوريا على المركز الثالث، بينما وصلت كوريا إلى نصف النهائى.

يذكر أن النسخة السابعة عشرة من المونديال أقيمت فى كل من كوريا الجنوبية واليابان بتنظيم مشترك بين الدولتين.

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كأس العالم 2002 هي النسخة السابعة عشر من كأس العالم لكرة القدم والتي جرت من 31 مايو وحتى 30 يونيو عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بتنظيم مشترك بين الدولتين. وتعتبر هذه البطولة هي المرة الأولى التي تعقد في قارة آسيا بعد أن كانت تقام في قارة أوروبا والأمريكتين، وكانت المرة الأولى والأخيرة التي يشترك بلدان في استضافتها بعد أن قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعديل نظامه الأساسي في عام 2004.

وفي نهائي كأس العالم لكرة القدم 2002 لعبت بين ألمانيا والبرازيل على ملعب يوكوهاما الدولي في يوكوهاما، اليابان، فكانت هذه المباراة أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ بطولات كأس العالم، واستطاع منتخب البرازيل الفوز بنتيجة 2-0 لتفوز باللقب الخامس، بهدفين سجلهما رونالدو.