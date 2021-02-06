شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو رولان ووادى يقودان هجوم بيراميدز أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذى يخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أسامة جلال
خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان
ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - جون أنطوي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود عبد القادر - محمود صابر.
التقى الفريقان من قبل فى 8 مواجهات بالدورى، حسم بيراميدز 3 مباريات لصالحه، منها العام الماضى ذهابا وإيابا، مقابل فوزين لطلائع الجيش، وثلاثة تعادلات، وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجل لبيراميدز ايريك تراورى ومحمد فاروق وسجل للطلائع تالا نداى وكريم طارق.
وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى 2-2 سجل لبيراميدز عمر العيونى ودودى الجباس وسجل للطلائع ناصر منسى وأحمد سامى.
فيما انتهت أخر مباراة جمعت بيراميدز والطلائع وكانت فى الدور قبل النهائى لكأس مصر بفوز الطلائع 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى ونجح محمد بسام فى التصدى لركلتى ترجيح ليعلن تأهل الطلائع للمباراة النهائية لكأس مصر لأول مرة فى تاريخه والتى واجه فيها الاهلى وخسر اللقب بركلات الترجيح.