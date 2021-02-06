شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو رولان ووادى يقودان هجوم بيراميدز أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذى يخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أسامة جلال

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - جون أنطوي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود عبد القادر - محمود صابر.