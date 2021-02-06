شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة احتفالات جماهير الأهلى بهدف الفوز على الدحيل بالمدرجات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت عدسات الكاميرات، لقطات جديدة من احتفالات جماهير الأهلى بهدف حسين الشحات، فى مرمى الدحيل القطرى، من داخل مدرجات ملعب جامعة قطر، فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس الماضى، وانتهت بفوز القلعة الحمراء وتأهله للمربع الذهبى ومواجهة بايرن ميونخ الألمانى، بطل أوروبا، فى بطولة كأس العالم للأندية، ونشر حساب الاتحاد القطرى لكرة القدم، عبر تويتر، فيديو من داخل المدرجات، معلقا: "أُمسية رياضية رائعة بين نادى الدحيل والأهلى المصرى، بحضور جماهيرى رائع".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم، المباراة المرتقبة التى تجمع بين بطل أفريقيا النادى الأهلى، والعملاق الأوروبى بايرن ميونخ بطل أوروبا، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته مساء الاثنين فى العاصمة القطرية الدوحة، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيكون المارد الأحمر فى تحدى صعب أمام بطل القارة العجوز.