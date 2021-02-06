شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك التنفيذية: مديونيات القلعة البيضاء تصل لـ 350 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، عن حجم المديونيات المطالب بها النادى فى الوقت الحالى، مؤكدًا إنها وصلت لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.

وأضاف السمرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن هناك مستحقات متأخرة لجميع العاملين بنادى الزمالك منذ ما يقرب من 7 أو 8 أشهر، لافتًا إلى إن اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة النادى تبذل قصارى جهدها من أجل سداد تلك المديونيات وانهاء جميع الأزمات التى يمر بها النادى.

وأردف عضو اللجنة التنفيذية، إنه من المنتظر أن يتم البدء فى صرف أجزاء من تلك المديونيات خلال الأسبوع الجارى بعد أن انتعشت خزينة الزمالك بـ 2 مليون دولار، قيمة انتقال مصطفى محمد لنادى جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وتتجه أنظار جمهور الكرة المصرية اليوم، السبت، لمتابعة ديربى فناربخشة وجالطة سراي بالدوري التركي، وكشفت تقارير صحفية تركية أن مصطفي محمد نجم الزمالك سيشارك أساسيا فى المباراة، بعدما شارك في الجولة الماضية.

ويسعى المهاجم المصرى مصطفى محمد ليكون أول لاعب مصرى يخوض مواجهة ديربى تركيا أحد أقوى وأشرس الديربيات فى عالم كرة القدم، وذلك بعد تألقه فى ظهوره الأول بقميص جالطة سراى فى مواجهة باشاك شهير الماضية، من خلال تسجيله أول أهدافه فى ثلاثية فوز فريقه بالمباراة.