شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستبعد الشامى من التدريب ويحيله للتحقيق بسبب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة ابراهيم عثمان، استبعاد محمد الشامي مهاجم الفريق من التدريبات الجماعية والاكتفاء بخوضه تدريبات منفردة لحين مثوله للتحقيق من الشئون القانونية بالنادي بعد تصريحاته التليفزيونية الأخيرة التي أعلن خلالها ندمه علي عدم اللعب للأهلي مثلما نصحه وكيل أعماله في وقت سابق، وهي التصريحات التي أحدثت موجة غضب عارمة في قلعة الدراويش.

ونفى عبد الرحمن مجدى، صانع العاب النادى الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، رغبة زوجته فى انتقاله للنادى الأهلى، وكتب عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على انستجرام: "مع كامل احترامى لزميلى فى الفريق محمد الشامى لكن لا يدار أى حديث بينه وبينى وبين زوجتى بخصوص انتقالى للأهلى أو غيره، ولكن ممكن يكون هذا الكلام منه على سبيل الهزار مش أكثر.. ومع كامل احترامى وتقديرى لجمهور النادى الإسماعيلى العريق ومجلس الإدارة".

وكان محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى قد أشار إلى رغبة زوجة عبد الرحمن مجدى فى انتقاله للأهلى على هامش تواجده فى حفل زفاف عبد الرحمن مجدى فى تصريحات تليفزيوينة لاقت غضب جماهير الدراويش منذ ساعات قليلة.