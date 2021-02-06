شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. أسوان يتقدم على الإنتاج الحربي بهدف جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي ضد أسوان بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، وتقدم أسوان عن طريق محمد جابر في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد تلقيه عرضية متقنة من عمرو الحلواني، بعدما كان الأفضل في الدقائق الأولى وكان الأكثر نشاطا على مرمى الإنتاج.

ولم تسفر محاولات الإنتاج عن إدارك التعادل بسبب غياب الشراسة الهجومية أمام مرمى أسوان وغيب اللاعب الذي ينهي الهجمات بشكل صحيح، لينتهي الشوط بتقدم أبناء الجنوب بهدف نظيف.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 24 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 2 وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 اهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.