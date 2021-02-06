شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد.. وشيكابالا فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك إلى سياسة التدوير فى قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري .

باتشيكو قرر استبعاد احمد فتوح الظهير الأيسر وأشرف بن شرقي لاعب الوسط بسبب الإرهاق، وسيعتمد في المباراة على عبد الله جمعة بمركز الظهير الأيسر، بينما يقترب شيكابالا من المشاركة فى المباراة أساسيا على حساب بن شرقي .

فيما يظهر في القائمة سيف الجزيري ومروان حمدي لأول مرة عقب انضمامهما للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كما شهدت القائمة عودة حميد أحداد عقب شفاءه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ومن المتوقع ان يشارك الزمالك فى مباراة الأحد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور

الهجوم : يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف الجزيري

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلها.