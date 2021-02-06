شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين بيراميدز وطلائع الجيش فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاءت أحداث الشوط سريعة وكثف الفريق السماوى الضغط فى محاولة لإحراز هدف التقدم، وفى الدقيقة 39 سجل الطلائع هدف التقدم قبل إلغائه بسبب وقوع عمرو جمال فى مصيدة التسلل، وضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من: محمد بسام، أحمد علاء، خالد السطوحى، عمرو السيسى، ناصر منسى، إسلام محارب، حسن مجدى، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصف، مهندس لاشين.

وضم تشكيل بيراميدز كل من حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أسامة جلال، خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل، خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - جون أنطوي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود عبد القادر - محمود صابر.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكهم 12 هدفا، فيما يحتل الطلائع المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.