7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 6 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها الزمالك يمنح اللاعبين شيكات مستحقة الدفع بعد تأخر "فلوس" مصطفى محمد، الأهلي يضع سيناريوهات إبطال مفعول أسلحة بايرن ميونيخ قبل موقعة 8 فبراير.



الأهلي يضع سيناريوهات إبطال مفعول أسلحة بايرن ميونيخ قبل موقعة 8 فبراير

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، مرانه الأساسي استعداداً لمباراة بايرن يونيخ الألماني المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء غد ، الأثنين، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية، ويكثف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال الأيام الحالية من جلساته ومحاضراته مع لاعبي الفريق من أجل شرح بعض الأمور الهامة المتعلقة بمباراة البايرن التاريخية والتى يأمل خلالها بطل مصر وأفريقيا في تقديم عرض قوي أمام عملاق أوربا الذي يُعد أفضل فريق يُقدم مستوى ثابت خلال الموسمين الأخيرين تقريباً.

يدرس الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الاعتماد على الأوروجويانى دييجو رولان بشكل أساسى فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

تدرس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، منح لاعبو الفريق الكروى الأول شيكات مستحقة الدفع، بالمستحقات المتأخرة والتي كان مقرر صرفها اليوم، الي الأسبوع المقبل، بسبب عدم وصول مستحقات الزمالك في صفقة إعارة مصطفي محمد لفريق جالطة سراي التركى.

نفى عبد الرحمن مجدى، صانع العاب النادى الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، رغبة زوجته فى انتقاله للنادى الأهلى، وكتب عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على انستجرام :" مع كامل احترامى لزميلى فى الفريق محمد الشامى لكن لا يدار أى حديث بينه وبينى وبين زوجتى بخصوص انتقالى للأهلى أو غيره ولكن ممكن يكون هذا الكلام منه على سبيل الهزار مش أكثر.. ومع كامل احترامى وتقديرى لجمهور النادى الإسماعيلى العريق ومجلس الإدارة".