شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على استبعاد العجوز وسعفان الصغير من جهاز يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان على استبعاد الثنائى أحمد العجوز مدير الكرة وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى من الجهاز المعاون البوسنى دراجان يوڤيتش المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وكان الإسماعيلى قد قرر إقالة طارق ابو الليل المدير الإدارى للفريق.

وبدأ فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة البوسنى يوفيتش، الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى الجمعة المقبل فى الجولة الـ11 بمسابقة الدورى المحلى.

المران اشتمل على تدريبات بدنية للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال، كما تم تنفيذ بعض الجمل الفنية منها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، إضافة لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم.

ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة والاتحاد فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى الدوري..