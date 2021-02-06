شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى وائل يتعادل لفريق الجونة بمرمى البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز لؤى وائل مدافع فريق الجونة هدف التعادل لفريقة بمرمى محمود الزنفلى حارس مرمى البنك الأهلى بالدقيقة 49 من عمر الشوط الثانى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويخوض البنك الأهلى المباراة بتشكيل يضم كل من:

في خط الدفاع .. محمد " دبش " ، عاصم صلاح ، أمير أحمد ، أسامة إبراهيم

خط الوسط .. محمد بسيونى ، معروف يوسف ، محمد مثنانى ، محمد حامد

الهجوم .. فادى فريد ، استيرلا

بينما اختار رضا شحاتة المدير الفنى للجونة تشكيلا يضم كل من: أحمد عادل عبد المنعم، جوزيف جوناثان، لؤى وائل، زياد الجيوشى، محمد يكن، نور السيد، سارج أكا، إسلام عبد المنعم، عربى بدر، عمورى، كريم الطيب.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى واحدة وتعادل فى ستة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.