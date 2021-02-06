شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 72 مباراة جمعت المقاولون والمصرى قبل مواجهة برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المقاولون العرب نظيره المصرى البورسعيدى في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع البنك الأهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

ترتيب المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

تاريخ مواجهات المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى تاريخيا تحمل مواجهة اليوم الرقم 73 بين الفريقين في الدوري، شهدت تفوقا ملحوظا لذئاب الجبل بتحقيق 23 فوزا مقابل 17 فقط لأبناء بورسعيد، وتعادل الفريقان في 32 مباراة منها 19 مباراة سلبية. سجل المقاولون 68 هدفا مقابل 53 هدفا للمصري منها ثمانية أهداف سجلها جمال جودة الهداف التاريخي للمواجهات الرسمية في الدوري. تعادل الفريقان 8 مواجهات متتالية، بينما لعب المقاولون 16 مباراة دون هزيمة، مقابل 10 فقط للمصري. أول مواجهة بين الفريقين كانت موسم 1978/1979 بعد صعود المقاولون العرب وبالتحديد في الأسبوع الرابع "الجمعة 3 نوفمبر 1978" بملعب حلمي زامورا. تعادل الفريقان بهدف لكل فريق تقدم الضيوف عن طريق مسعد السقا في الشوط الأول في شباك عبدالرحمن غانم، وتعادل حمدي نوح في الشوط الثاني في شباك فاروق رضوان، وأدارها الحكم الراحل محمد حسام الدين، وتعادل الفريقين في بورسعيد سلبيا. وفى الموسم التالي تبادل الفريقان الفوز كلا في ملعبه بنتيجة هدف دون مقابل، في الدور الأول فاز المصري ببورسعيد بهدف سجله شيرين أبو النور في الشوط الأول "4 يناير 1980" في الأسبوع الثالث عشر، وفى القاهرة رد المقاولون اعتباره وفاز بهدف نبيل إبراهيم في الشوط الأول أيضا. وانتهت مواجهة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بالجولة السابعة للمسابقة وأقيمت على ستاد السويس فى 12 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سمير من ركلة جزاء

وانتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الرابعة والعشرين للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى 3 سبتمبر 2020 بفوز المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما لويس هنيستروا ومحمد عصام.



النحاس يبحث عن تعديل وضع الذئاب وماهر يفتش عن استعادة الانتصارات

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة خطة تعديل وضع ذئاب الجبل بالمسابقة مشدداً على قوة المنافس الليلة ، في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات بعد التوقف بالتعادل في محطة البنك الاهلى سعياً للإستمرار في المربع الذهبى للمسابقة.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب امام المصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام المصرى البورسعيدى مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".

التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى امام المقاولون العرب

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام المقاولون العرب مكونا من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".