شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر خلال فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقرت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر في أول توقف للدوري المصري و المقرر له 22 مارس من الشهر المقبل والذى يتخلله مباراتان للمنتخب الأول أمام كينيا و جزر القمر في الجولة الخامسة و السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لكأس مصر عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 لكأس مصر، على أن تحدد لجنة المسابقات مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة، وجاءت باقي المباريات كالتالي :

كوكاكولا مع الإنتاج الحربي

المقاولون - بتروجت

الاتحاد السكندري - النجوم

سموحه - دكرنس

مصر المقاصة والفائز من بترول أسيوط وأشمون

سيراميكا - غزل المحلة

أسوان - سوهاج

الجونة - كيما اسوتان

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - و القناة

وادي دجلة و البنك الأهلي

انبي مع الفائز من مباراة نبروه وسيدى غازي

بيراميدز - العبور

لافيينا - الإسماعيلي.