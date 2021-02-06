شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لقائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري واتجاه لاستبعاد بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، ضم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق لقائمة مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدورى، ويأتى انضمام جنش بعد فترة كبيرة من استبعاده بسبب الإصابة، فيما سيتم استبعاد المغربي أشرف بن شرقي بسبب الإرهاق.

ويفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو، المديرالفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بين الثنائى المنضم حديثًا لصفوف الزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى، ومروان حمدى، للاعتماد على أحدهما فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدًا الأحد المقبل.

ويرغب باتشيكو فى الدفع بأحد الوجوه الجديدة فى هجوم الزمالك، حيث شارك الجزيرى ومروان حمدى فى تدريبات الزمالك التى أقيمت أمس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وظهر الثنائى بمستوى مميز، مما دفع الجهاز الفنى للتفكير فى الدفع بأحدهما فى هجوم الفريق بشكل أساسى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.