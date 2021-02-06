شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع الجونة 1 / 1 فى الدوري الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة البنك الأهلى أمام لجونة بالتعادل، والتى جمعتهما باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف التقدم للبنك عن طريق عاصم صلاح بالدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من ضربة الجزاء بعد عرقلة مدافع الجونة للمهاجم فادى فريد، قبل أن يدرك لؤى وائل مدافع الفريق الساحلى هدف التعادل فى بداية الشوط الثانى باستغلال عرضية وتسديدها فى شباك محمود الزنفلى حارس مرمى فريق البنك الأهلى.

وبهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 12 مباراة فاز فى واحدة وتعادل فى سبع مباريات وخسر أربع مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14، فيما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 4 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 10.

وبدأ محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

في خط الدفاع .. محمد " دبش " ، عاصم صلاح ، أمير أحمد ، أسامة إبراهيم

خط الوسط .. محمد بسيونى ، معروف يوسف ، محمد مثنانى ، محمد حامد

الهجوم .. فادى فريد ، استيرلا

بينما اختار رضا شحاتة المدير الفنى للجونة تشكيلا يضم كل من: أحمد عادل عبد المنعم، جوزيف جوناثان، لؤى وائل، زياد الجيوشى، محمد يكن، نور السيد، سارج أكا، إسلام عبد المنعم، عربى بدر، عمورى، كريم الطيب.

هدف عاصم صلاح لاعب البنك الاهلى بمرمى الجونة هدف لؤى وائل مدافع الجونة بمرمى البنك الاهلى