شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو غزل المحلة يتوجهون إلى القاهرة لخوض معسكر مباراة دجلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، مدينة المحلة الكبرى متوجها إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة وادى دجلة في بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا عقب ظهور سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق وأداء التدريبات الجماعية صباحا.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الأحد بملعب السلام.

وحصل لاعبو فريق غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة خالد عيد على مكافأة الفوز على الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز، واستلام الشيكات الخاصة بأقساط عقود اللاعبين لصرفها خلال الأيام المقبلة، تحفيزا من قبل المسئولين للاستمرار في النتائج الإيجابية.

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التى أقيمت على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.