شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات خاصة بمطار الدوحة لاستقبال بعثة البايرن لمواجهة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات ”الخليج 365” استعدادات مطار الدوحة لاستقبال فريق بايرن ميونخ الألماني بعد تبديل طاقم الطيران الذى تسبب فى تأخر سفر الفريق إلى الدوحة لمواجهة الأهلي، فى مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع.

وكانت رحلة فريق بايرن ميونخ الألماني المتوجهة إلى الدوحة قد توقفت فى مدينة مطار ميونيخ الألمانى لتبديل طاقم الطيران، بعد تأخر سفر الفريق إلى الدوحة لمواجهة الأهلي، فى مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة.



تجهيزات مطار الدوحة لاستقبال بايرن



حافلة بايرن فى مطار الدوحة



سيارات خاصة لاستقبال بعثة البايرن

ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم، السبت، مرانه الأساسى استعداداً لمباراة بايرن يونيخ الألمانى المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الاثنين، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات نصف نهائى مونديال الأندية، ويكثف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الحالية من جلساته ومحاضراته مع لاعبى الفريق من أجل شرح بعض الأمور الهامة المتعلقة بمباراة البايرن التاريخية والتى يأمل خلالها بطل مصر وأفريقيا فى تقديم عرض قوى أمام عملاق أوربا الذى يُعد أفضل فريق يُقدم مستوى ثابت خلال الموسمين الأخيرين تقريباً.

ويتطلع موسيمانى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا وما أكثر وأبرزهم مولر وليفاندوفسكى وسيرج جنابرى وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألمانى الذى يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد فى أى فريق أخر فى العالم على الأقل خلال الفترة الماضية لذا يأمل موسيمانى خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبى الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.