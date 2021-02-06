محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن النادي الأبيض استلم قيمة إعارة مصطفى محمد بعد انتقاله لصفوف جالاتا سراي التركي.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء السبت، أن نادي جالاتا سراي أرسل قيمة إعارة مصطفى محمد والتي تقدر بمليوني دولار.

وكان نادي الزمالك قرر إعارة مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي مقابل مليوني دولار مع أحقية النادي التركي الحصول على اللاعب بصورة نهائية مقابل أربعة ملايين دولار.

ودخل مصطفى محمد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة ضمن اهتمامات نادي سانت ايتيان قبل أن تتعثر المفاوضات مع النادي الفرنسي وينتقل اللاعب لبطل تركيا.

واستطاع صاحب الـ23 عامًا أن يسجل هدفًا مع جالاتا سراي في مباراته الأولى والتي كانت أمام فريق اسطنبول باشاك شهير ضمن حسابات الأسبوع الـ23.

مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي حقيقة إرسال جالاتا سراي قيمة إعارة مصطفى محمد