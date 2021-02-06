قائمة الزمالك.. أول ظهور للثنائي الجديد.. وغيابات عديدة أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام الاتحاد السكندري غدا الأحد على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ12 للمسابقة المحلية.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي الهجومي الجديد سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، فيما يغيب كل من محمد عبدالغني مدافع الفريق والمغربي أشرف بنشرقي ومحمد عبدالشافي بداعي للإصابة، وفرجاني ساسي بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الماضية.

كما يغيب عن قائمة الزمالك في مواجهة الاتحاد الظهير الأيسر أحمد فتوح.

وضمت قائمة الزمالك 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود جنش.

الدفاع: حازم إمام، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالسلام، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، حسام أشرف، حسام فيصل.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مراون حمدي، أسامة فيصل.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، فيما يأتي الاتحاد في المركز العاشر بـ11 نقطة من 7 مباريات فقط.