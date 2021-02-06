بالفيديو.. أبو تريكة يختار تشجع الأهلي من "التالتة شمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

ظهر محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر وهو يختار المكان الذي سيشجع الأهلي منه في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأتى أبو تريكة وهو يتحدث في فيديو عبر الحساب الرسمي لحملة "الطريق إلى 2022" الخاص باستضافة قطر للمونديال واختار أن يتواجد في مدرجات الدرجة الثالثة جهة اليسار.

واختار أبو تريكة مكانه خلال المباراة قبل أن يعرف أن جماهير الأهلي هم من اختاروا هذا المكان في المباراة، وأصر بعد ذلك على التواجد هناك بدلًا من الدرجة الثانية أو المقصورة.

ويظهر أبو تريكة في حوار غدًا الأحد رفقة وائل جمعة غدًا الأحد من أجل الحديث عن مواجهة الأهلي وباير ميونيخ المنتظرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي ستقام يوم الإثنين.