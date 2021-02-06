مصطفى محمد أساسيًا للمرة الأولى في ديربي تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قرر المدرب التركي فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، الدفع بمهاجم الفريق مصطفى محمد ليكون أساسيًا في مباراة فنربخشة، ضمن قمة الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري التركي.

وسيشارك مصطفى محمد أساسيًا للمرة الأولى مع جالاتا سراي منذ انتقاله من صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان مصطفى محمد لعب بديلاً في مباراته الأولى مع جالاتا سراي أمام اسطنبول باشاك شاهير ليتمكن الدولي المصري من تسجيل هدف عن طريق ضربة جزاء.

وانتقل صاحب الـ23 عامًا إلى صفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع أحقية الشراء النهائي.

جدير بالذكر أن فنربخشة يتصدر الترتيب بـ48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن جالاتا سراي صاحب المركز الثاني.