أبو تريكة يمدح الخطيب.. ويصرح: الأهلي يشبه نموذج بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد محمد أبو تريكة، أسطورة الأهلي والكرة المصرية، بتركيز بعثة بايرن ميونيخ الألماني بعد وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة، مشيرا إلى أن النادي الأحمر ينتهج النموذج الألماني في الإدارة.

وقال أبو تريكة، في استوديو "بي إن سبورتس" لدى وصول بعثة بايرن إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية اليوم السبت: "الألمان لا يرحمون، تركيز طوال الوقت".

وأضاف: "رئيس نادي بايرن ميونيخ (كارل هاينز رومينجيه) قال عن مواجهة الأهلي لا يوجد استسهال، سنواجه نادي القرن في إفريقيا ويجب احترام للمنافس".

وأوضح: "الأهلي ينتهج النموذج الألماني، حيث يكون رئيس النادي أسطورة من أساطير كرة القدم ليكون هناك طريق سهل للنجاح".

وتابع: "الأهلي يحب المدرسة الألمانية وكنا نقيم معسكراتنا في ألمانيا، نحن قريبون من النموذج الألماني في الإدارة".

وواصل: "من الجيد أن يتولى الأساطير رئاسة الأندية لأنهم يعرفون خبايا النجاح والتخطيط وكرة القدم".

وأكد: "كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي يقوم بدور كبير في المعسكر وتواجده كرئيس للبعثة (حاجة تشرفك)".

وشدد: "بايرن ميونيخ هو الفريق الوحيد في أوروبا الذي لم يتأثر بهبوط في المستوى في ظل جائحة كورونا".

وأتم أبو تريكة تصريحاته قائلا: "مواجهة بايرن ميونيخ ستكون فرصة للأهلي ليتعرف على مكانته بين الأندية العالمية، وإن شاء الله يتمكن من تشريف الكرة العربية".

يذكر أن الأهلي سيواجه بايرن ميونيخ يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.