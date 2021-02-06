طالب المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، جماهير الهلال بالصبر على المحترف الأرجنتيني، لوسيانو فييتو، الذي لم يقدم حتى الآن الإضافة المأمولة مع الفريق.
ونشر الصرامي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حملت نوعًا من أنواع التهكم على محترف الهلال، وقال “لو أنتظر الهلال على النجم الكبير العالمي فييتو قليلًا لشاهدناه يسجل هدفًا بمثل هذه المهارة الخارقة”.
ووضع الإعلامي السعودي مع تغريدته مقطع فيديو لهدف مهاجم الاهلي، عمر السومة، في شباك الوحدة، خلال مباراة الفريقين بالأمس ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الاهلي قد فاز على الوحدة 4 ـ 2، وصعد إلى صدارة الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن الشباب الذي يلعب اليوم أمام الرائد، بينما يمتلك الهلال حاليًا 30 نقطة في المركز الثالث، وتتبقى له مباراة مؤجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | الصرامي يمتدح السومة ويسخر من محترف الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.