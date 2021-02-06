الدوري السعودي | الصرامي يمتدح السومة ويسخر من محترف الهلال

طالب المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، جماهير الهلال بالصبر على المحترف الأرجنتيني، لوسيانو فييتو، الذي لم يقدم حتى الآن الإضافة المأمولة مع الفريق.

ونشر الصرامي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حملت نوعًا من أنواع التهكم على محترف الهلال، وقال “لو أنتظر الهلال على النجم الكبير العالمي فييتو قليلًا لشاهدناه يسجل هدفًا بمثل هذه المهارة الخارقة”.

ووضع الإعلامي السعودي مع تغريدته مقطع فيديو لهدف مهاجم الاهلي، عمر السومة، في شباك الوحدة، خلال مباراة الفريقين بالأمس ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاهلي قد فاز على الوحدة 4 ـ 2، وصعد إلى صدارة الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن الشباب الذي يلعب اليوم أمام الرائد، بينما يمتلك الهلال حاليًا 30 نقطة في المركز الثالث، وتتبقى له مباراة مؤجلة.