بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وروما” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري الايطالي.
ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وروما” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.
وتقام مواجهة يوفنتوس وروما على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي أورساتو”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.
يتواجد نادي روما في المركز الثالث بجدول الترتيب وبفارق نقطة واحدة عن مضيفه اليوم “يوفنتوس” والذي يمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام “نابولي”.
وجمع روما 40 نقطة من 20 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الايطالي، انتصر في 12 مناسبة، وتعادل في 4، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 33.
في المقابل، حصد يوفنتوس 39 نقطة من 19 مباراة، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 6، وتلقى خسارتين، وأحرز 39 هدف، وتلقى مرماه 18 هدف كأقوى خط دفاع في الدوري حتى الآن.
وفي آخر خمس مباريات للفريقين في الدوري الايطالي، انتصر روما في 3، وتعادل في مباراة وخسر مثلها، فيما فاز يوفنتوس في 4 مباريات وخسر مرة واحدة.
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