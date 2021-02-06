بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وهويسكا” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد وهويسكا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة ريال مدريد وهويسكا على ملعب ألكوراز، بإدارة من الحكم الاسباني “خافيير ايسترادا فرنانديز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

وقع ريال مدريد في عثرة صعبة بعد خسارته المريرة في الجولة الماضية أمام ليفانتي بنتيجة (2-1) على أرضه، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد” الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وجمع ريال مدريد 40 نقطة حتى الآن من 20 مباراة في الدوري الاسباني، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 4، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 35 هدف، واهتزت شباكه 18 مرة.

ويعاني ريال مدريد بشكل كبير من الغياباب، وسيدخل مباراة اليوم دون “داني كارفاخال، إيدين هازارد، لوكاس فاسكير، سيرخيو راموس، رودريجو جوس، وفيديريكو فالفيردي”، فيما يغيب “إيدير ميليتاو” بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام ليفانتي.

على الجانب الآخر، لا يزال فريق “هويسكا” في ذيل ترتيب الدوري الاسباني رغم انتصاره في الجولة الماضية على حساب “بلد الوليد” بنتيجة (3-1)، وجاء هذا الفوز بعد 7 جولات عجاف، إذ خسر في 5 مباريات، وتعادل في 2

وجمع هويسكا 16 نقطة من 21 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الاسباني، ويفصله 4 نقاط عن منطقة الأمان، وبشكلٍ عام انتصر الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في 10، وخسر في 9.

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