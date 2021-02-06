بث مباشر | مشاهدة مباراة جالطة سراي وفنربخشة في الدوري التركي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “جالطة سراي وفنربخشة” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري التركي.

ينقل بث مباشر مباراة “جالطة سراي وفنربخشة” على قناة بي إن سبورتس 2 الفرنسية، كما ينقل على قناة بين سبورت 1 التركية.

وتقام مواجهة جالطة سراي وفنربخشة على ملعب الأخير، بإدارة من الحكم التركي “كونيت شاكير”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

سيشهد ملعب شوكرو ساراجوغلو ديربي الدوري التركي بين “جالطة سراي وفنربخشة” في مباراة نارية وحاسمة على صدارة جدول الترتيب، إذ يحتل الكناري الأصفر المركز الأول وبفارق 3 نقاط عن الفاتح الأوروبي.

وجمع فريق فنربخشة 48 نقطة حتى الآن من 22 مباراة خاضها في الدوري التركي،انتصر في 15 مناسبة، وتعادل في 3، وتلقى 4 هزائم، فيما لعب جالطة سراي نفس عدد المباريات، ولكن فاز 14 مرة، وتعادل في 3، وتعرض لـ4 خسائر.

ويمتلك جالطة سراي أقوى خط دفاع وثاني أقوى خط هجوم في الدوري التركي هذا الموسم إذ سجل لاعبوه 46 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما أحرز فنربخشة 45 هدف، وتلقى مرماه 24.

وانتهت آخر مواجهة جمعت جالطة سراي وفنربخشة بالتعادل السلبي (0-0)، في الدور الأول من الموسم الجاري والتي أقيمت على ملعب تورك تيليكوم آرينا، وشهدت تلك المباراة 11 بطاقة صفراء من كلا الجانبين.

وانتصر جالطة سراي في آخر زيارة لفريق فنربخشة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وكانت في الدور الثاني من الموسم الماضي، وأقيمت على الملعب الذي يستقبل مواجهة اليوم “شوكرو ساراجوغلو”.

وتاريخيًا يتفوق جالطة سراي على فنربخشة من حيث المواجهات المباشرة، حيث خاض الفريقين 127 مباراة، انتصر جالطة سراي 50 مرة، مقابل 34 لفنربخشة، فيما سيطر التعادل على 43 لقاء.

وأبرم جالطة سراي وفنربخشة صفقتين من العيار الثقيل، إذ تعاقد الأول مع المهاجم الدولي المصري “مصطفى محمد” لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من نادي “الزمالك”، فيما ضم الثاني الدولي الألماني “مسعود أوزيل” من آرسنال الإنجليزي.

وشارك مصطفى محمد مع جالطة سراي في الشوط الثاني من المباراة الماضية أمام “باشاك شهير” وسجل هدف الفريق الثالث من علامة الجزاء، كما شارك أوزيل ايضًا مع فنربخشة ولكن لم يقدم التركي الأصل أي شيء يذكر.

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