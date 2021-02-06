صفقات الهلال | غضب عارم بين الجمهور من صفقة جالاردو!

أعربت جماهير الهلال السعودي عن عدم تقبلها لصفقة اللاعب البرازيلي، تياجو جالاردو، الذي يُنتظر انضمامه إلى الزعيم خلال الميركاتو الشتوي الحالي مقابل دفع مبلغ 2 مليون دولار إلى إنتر ناسيونال البرازيلي، لاستعارة اللاعب، لمدة 6 أشهر، مع “خيار” الشراء.

وأكد الهلاليون أن اللاعب غير جدير بتمثيل الهلال، وأنهم كانوا يطمعون في التعاقد مع نجم آخر يستطيع مساعدة الفريق على تصحيح المسار، بعد حالة تدهور النتائج في الفترة الماضية.

ويبلغ جالاردو 31 عامًا، ولعب في العديد من الفرق البرازيلية، مثل باتافوجو، فاسكو دي جاما، إنترناسيونال، وكوريتيبا، وسبق له خوض تجربة احترافية قصيرة مع فريق نيجاتا ألبيريكس الياباني.

وخلال مسيرته الكروية، خاض المهاجم البرازيلي 203 مباراة، وأحرز 39 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وكان موسم 2019-2020 هو الأفضل بالنسبة للاعب ، حيث سجل 16 هدفًا، وصنع 5 آخرين، مع إنترناسيونال، خلال 25 مباراة رسمية.

وعانى اللاعب في مشواره الكروي من إصابات عديدة، كما أنه، وفقًا لوكيل اللاعبين صالح اليامي، عُرض من قبل على أندية سعودية وخليجية، حيث تم رفضه من الاتحاد، والشباب، والوحدة، والتعاون، والجزيرة الإماراتي، وبني ياس الإماراتي، وغيرها من الفرق، مما جعل جماهير الهلال ترفض انضمامه للفريق.