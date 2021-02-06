أرسنال يتعثر في "فيلا بارك" أمام أستون فيلا بهدف وحيد

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط أرسنال على ميدان مضيفه أستون فيلا بهدفٍ دون رد، السبت، في افتتاح الجولة 23 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاء هدف اللقاء الوحيد بعد دقيقتين من انطلاق صافرة البداية، عن طريق المهاجم أولي واتكينز، الذي استغل كرة هيأها له زميله برتراند تراوري وأسكنها الشباك.



وبهذا عوض أستون فيلا سقوطه على أرضه في الجولة السابقة أمام وست هام، محققا فوزه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم، ورافعا رصيده للنقطة 38 في المركز الثامن.



بالمقابل تجرع أرسنال مرارة الهزيمة الثانية تواليا والعاشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة أبقته في المركز العاشر. ​​​​​​

المصدر: وكالات

