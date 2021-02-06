حسن باشنفر لـ"يمن شباب": تلقينا وعود بتأمين المباريات والأندية اختارت نظام الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم - قال النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لكرة القدم حسن باشنفر، السبت، إن قرار إقامة الدوري بنظام الكل مع الكل جاء بناء على اختيار أندية الدرجة الأولى.



وأوضح باشنفر في مداخلة هاتفية مع النشرة الرياضية بقناة يمن شباب، إن غالبية الأندية اختارت نظام الكل مع الكل في التصويت على نظام الدوري.



وعن المخاطر الأمنية وانتقال لاعبي الأندية بين المحافظات، قال باشنفر إن "الاتحاد تلقى تطمينات من السلطات الأمنية في جميع المحافظات"، مشيراً إلى أن الرياضة لا علاقة لها بالانقسام السياسي في اليمن.



وأردف باشنفر: لأندية التي ملاعبها غير جاهزة لاستضافة المباريات لديها حق اختيار ملاعب بديلة ومناسبة لإقامة المباريات.



ويأتي حديث باشنفر بعد سحب قرعة دوري الدرجة الأولى والتي أسفرت عن مواجهة فحمان أبين واليرموك في افتتاح البطولة في الخامس عشر من فبراير الجاري، فيما ستقام بقية مباريات الجولة في مارس المقبل.

