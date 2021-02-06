سحب قرعة دوري الدرجة الأولى في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أقيمت اليوم السبت، في صنعاء فعالية سحب قرعة دوري الدرجة الأولى المقرر انطلاقه في الخامس عشر من فبراير الجاري.

وأسفرت القرعة عن مواجهة فحمان أبين بضيفه اليرموك في افتتاح مباريات الجولة الأولى والبطولة، كما سيلعب التلال والشعلة في ديربي عدن، وسيواجه اتحاد إب نظيره وحدة صنعاء، فيما يحل الهلال الساحلي ضيفاً على شعب حضرموت بالمكلا، كما سيلعب شعب إب وشباب الجيل، وفي آخر مباريات الجولة يستضيف أهلي صنعاء نظيره وحدة عدن في صنعاء.

ويأتي انطلاق الدوري اليمني ليعيد الروح للحياة الرياضية بعد توقف دام لأكثر من ست سنوات بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، كما لقي قرار عودة الدوري إشادة واسعة من قبل الجماهير والرياضيين اليمنيين.



وخلال فعالية سحب القرعة التي غابت عنها أندية عدن وحضرموت، اضطر الاتحاد العام لإيقاف الفعالية، وعقد اجتماع مغلق مع الأندية لمناقشة المشكلات التي تواجه الأندية وأبرزها الجانب الأمني والتنقل بين المحافظات، قبل أن يستأنف الفعالية ويجري سحب القرعة.

ولم يحدد اتحاد كرة القدم حتى الآن أماكن استضافة أندية إب والحديدة للمباريات في ظل عدم جاهزية الملاعب لإقامتها.

