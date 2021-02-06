شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بايرن ميونخ إلى الدوحة لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة نادي بايرن ميونخ الألماني إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي يستهلها بمواجهة النادي الأهلي، يوم الاثنين القادم، في نصف النهائي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني على «تويتر» فيديو للطائرة فوق الدوحة، معلقًا عليها قائلًا: «حسنًا! نحن هنا، مرحبًا!».