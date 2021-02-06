شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يجيز لأحمد أحمد الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية ترشح أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد خلال الانتخابات القادمة، المقرر لها مارس المقبل.

وكان الاتحاد الدولى «فيفا» قد أوقف رئيس الاتحاد السابق لمدة 5 سنوات بسبب تهم فساد موجهة له.

ويتنافس المهنس هاني أبوريدة على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، بينما اشتد الصراع على رئاسة الاتحاد بين المرشحين: السنغالي أوجستين سينجور والإيفواري جاك أنوما والموريتاني أحمد ولد يحيى، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.