شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يحرس عرين بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق بعد قليل لقاء بيراميدز وطلائع الجيش على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من الآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: أحمد سامي، أحمد أيمن منصور، أسامة جلال، طارق طه
الوسط: إبراهيم عادل، نبيل دونجا، محمود حمادة، إسلام عيسى
الهجوم: دييجو رولان، محمود وادي
أما طلائع الجيش، فيخوض المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: حسن مجدي، خالد سطوحي، أحمد علاء الدين، محمد ناصف
الوسط: إسلام محارب، عمرو السيسي، مهند لاشين، أحمد سمير
الهجوم: عمرو جمال، ناصر منسي
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