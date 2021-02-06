شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يحرس عرين بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق بعد قليل لقاء بيراميدز وطلائع الجيش على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد سامي، أحمد أيمن منصور، أسامة جلال، طارق طه

الوسط: إبراهيم عادل، نبيل دونجا، محمود حمادة، إسلام عيسى

الهجوم: دييجو رولان، محمود وادي

أما طلائع الجيش، فيخوض المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي، خالد سطوحي، أحمد علاء الدين، محمد ناصف

الوسط: إسلام محارب، عمرو السيسي، مهند لاشين، أحمد سمير

الهجوم: عمرو جمال، ناصر منسي