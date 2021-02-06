شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغرم محمود حمد لانقطاعه عن التدريبات ويشكوه لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة مالية ضد محمود حمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وتقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعب بسبب انقطاعه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، ورفضه تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة على ماهر بخوضه التدريبات في بورسعيد، مع مجموعة من اللاعبين الناشئين.

ووقع مجلس إدارة المصري عقوبات مالية على اللاعب تصل حتى الآن إلى 500 ألف جنيه، بسبب انقطاعه عن التدريبات، ورفض النادي انتقال اللاعب إلى نادي مصر المقاصة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب رغبة الأخير في التعاقد معه بدون مقابل.