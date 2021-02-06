شكرا لقرائتكم خبر عن تسوبيل: دفاع بايرن ميونخ ثغرة واضحة على الأهلي أن يستغلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني راينر تسويبل، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن فريق بايرن ميونخ لديه نقاط ضعف مثل غيره من الفرق، وقال تسوبيل في تصريحات لبرنامج «بى أون تايم»: «بالنسبة لي مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر لها الاثنين في نصف نهائى مونديال الأندية مباراة مشوقة جداً وأنا الشخص الوحيد في العالم الذي عمل مع هذين الناديين، هي مباراة صعبة للأهلي ولكنها صعبة أيضاً على البايرن، لأنهم تأخروا في الوصول إلى الدوحة، ولعبوا مباراة بالأمس مع هيرتا برلين».

وأضاف مدرب الأهلى الأسبق: «إذا نظرت إلى بايرن ميونخ خلال الشهر الأخير تجده يستقبل أهدافا كثيرة ونقطة ضعفه هي الدفاع لأنهم يعانون في حالة الضغط عليهم، والنقطة الثانية هي أنهم لعبوا مباراة صعبة على ملعب سيئ أمام هيرتا برلين، وبعد يومين ونصف فقط يواجهون الأهلي بعدما بذلوا الكثير من الجهد».