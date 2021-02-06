شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة تلقيه إنذارًا من أشرف بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لم يفتعل أي أزمات مع الفريق الأبيض.
وقال عصام سالم في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الأمور هادئة مع أشرف بن شرقي، وحتى عندما ينفعل يكون بدافع الغيرة على الفريق».
وأضاف: «اللاعب لم يرسل أى إنذار لطلب المستحقات، والنادى عندما جدد للاعبين الكبار دفع أيضاً المستحقات المتأخرة للاعبين، خاصة بعد استلام الدفعة الأولى من إعارة مصطفى محمد».
وأشار :«الزمالك، حريص كل الحرص على استمرار فرجاني ساسي، ونسعى لإرضاء جميع الأطراف بما يتماشى مع الضغوط المادية للنادي، لأن الضغوط كثيرة جداً ونسعى للوصول إلى حل مناسب».
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