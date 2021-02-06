شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة تلقيه إنذارًا من أشرف بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لم يفتعل أي أزمات مع الفريق الأبيض.

وقال عصام سالم في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الأمور هادئة مع أشرف بن شرقي، وحتى عندما ينفعل يكون بدافع الغيرة على الفريق».

وأضاف: «اللاعب لم يرسل أى إنذار لطلب المستحقات، والنادى عندما جدد للاعبين الكبار دفع أيضاً المستحقات المتأخرة للاعبين، خاصة بعد استلام الدفعة الأولى من إعارة مصطفى محمد».

وأشار :«الزمالك، حريص كل الحرص على استمرار فرجاني ساسي، ونسعى لإرضاء جميع الأطراف بما يتماشى مع الضغوط المادية للنادي، لأن الضغوط كثيرة جداً ونسعى للوصول إلى حل مناسب».