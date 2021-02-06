شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على فرجاني ساسي مليون دولار «كاش» للتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض مسؤولو الزمالك على التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق، الحصول على مليون دولار «كاش» من قيمة إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى صفوف جالاتا سراي التركي بعد الاتفاق على تقاضي الزمالك مبلغ مليوني دولار لمدة موسم ونصف الموسم.

وعرض مسؤولو الزمالك على «ساسي» حصوله على نصف العائد من إعارة مصطفى محمد نظير التجديد وبقائه مع الفريق، لكن اللاعب حتى الآن يفضل عدم التوقيع على أي عقود والاستمرار مع الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يحسم بعدها مصيره مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل، وسط تلقيه عددا من العروض الخليجية وبمقابل مادي كبير أعلى مما سيحصل عليه في الزمالك.