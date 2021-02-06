شكرا لقرائتكم خبر عن صالات الإسماعيلي يكتسح البنك الأهلي بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الصالات للإسماعيلى فوزا كبيراً على فريق البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد الفريق للنقطة الـ٣٢ منفردا بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الأول.

أحرز الأهداف على رمضان (هدفين) وكل من رحيم إبراهيم وحسام الربع ومعتز بالله سامى (هدف واحد).

شارك في اللقاء أحمد كرم ورحيم إبراهيم وعلى رمضان ومعتزبالله سامى وريكا العركى وطارق شولا وعمرو محسن وإسلام العتر ومحمد أوبس وحسام الربع.