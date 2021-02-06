شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يرسل قيمة استعارة مصطفى محمد للزمالك خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو نادي الزمالك عدة اتصالات هاتفية من نظرائهم في نادي جالاتا سراي التركي، يؤكدون خلالها إرسالهم قيمة إعارة مصطفى محمد «البلدوزر»، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعاقد جالاتا سراي، مع الزمالك، على ضم مصطفى محمد، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، نظير مليوني دولار، مع الاحتفاظ بحقه في شرائه في نهاية الإعارة، بأربعة ملايين دولار.

وأعد مسؤولو الزمالك كشفا بقيمة المستحقات المتبقية للاعبي الفريق، حتى يتسني صرف دفعات منها عند تلقي خزينة النادي قيمة إعارة البلدوزر.