شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفيتش» يهدد باستبعاد المقصرين من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، جلسة «السبت»، مع اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وطالب يوفيتش اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال المباريات المقبلة، من أجل تصحيح أوضاع الفريق في جدول المسابقة.

وهدد المدير الفني بالاستبعاد النهائي للمقصرين والمتخاذلين، خصوصاً أن الفترة المقبلة غير مقبول فيها فقدان أي نقاط جديدة.