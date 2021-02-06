شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» يتعافى من آلام الظهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخلص محمود عبدالرزاق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الآلام التي كان يشعر بها أسفل الظهر، ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية البدنية للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

وشارك «شيكابالا» في تدريبات الزمالك الجماعية بشكل طبيعى، وأصبح جاهزًا طبيًا وبدنيًا للمشاركة مع فريقه أمام الاتحاد السكندرى، إلا أن قرار مشاركته من عدمها يتوقف على الرؤية الفنية للمدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو.