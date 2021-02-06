شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يبعد محمد بيومي عن تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني يوفيتش، محمد بيومي، راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

واشتكى بيومي، من حالة إجهاد عام، لم يستطع على إثرها المشاركة في التدريبات الجماعية «السبت».

وسينتظم بيومي في التدريبات، بداية من من «الثلاثاء»، استعداداً للمشاركة في مباراة الاتحاد، المقررة «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.