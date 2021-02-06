شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يرغب «باتشيكو» في ضمهم لقائمة الزمالك الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، أربعة لاعبين لضمهم لقائمة الفريق في الموسم المقبل.

واللاعبون الأربعة هم ثلاثي بيراميدز، رمضان صبحي، وعماد نبيل دونجا، وأحمد سامي، واللاعب الرابع رزاق سيسيه، المعار من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

وينتظر أن يبدأ مسؤولو الزمالك في استطلاع رأي لاعبي بيراميدز الثلاثة قبل التفاوض مع ناديهم لضمهم في الموسم الجديد، فضلاً عن إبلاغ الاتحاد برغبة المدير الفني في عدم تمديد إعارة «سيسيه».