شكرا لقرائتكم خبر عن «صادق والشامي» يكتفيان بالجري استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني يوفيتش، بأداء الثنائي محمد الشامي، ومحمد صادق، تدريبات الجري الخفيف حول الملعب.

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة الاتحاد «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وينتظر أن ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية، «الأحد»، استعداداً للمواجهة المقبلة.

وفضل الجهاز الفني عدم المغامرة بالدفع بالثنائي في التدريبات الجماعية «السبت»، لتفادي تعرض أي منهما لإصابة قد تبعده عن الفريق.