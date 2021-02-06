شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز عقبات الأهلي والزمالك للوصول لنهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت قرعة دور ال32 لمسابقة كأس مصر، الاهلى حامل لقب البطولة في طريق صعب قبل وصولة لنهائي البطولة، عكس فريق الزمالك الذي تعد مهمة الوصول للمباراة النهائية أسهل نسبيًا من منافسة التقليدي.

وأسفرت القرعة عن لقاء الأهلي مع النصر، أحد فرق الدرجة الثانية، ووضعت القرعة فرق إنبي وسموحة وبيراميدز والاتحاد السكندري والمقاولون وبتروجت والإنتاج الحربي في طريق حامل اللقب في حال فوز هذه الفرق على منافسيهم خلال مراحل البطولة.

أما الزمالك، فيستهل مبارياته بلقاء حرس الحدود، وينتظره في الأدوار المقبلة فرق الإسماعيلي ومصر المقاصة وغزل المحلة وسيراميكا وأسوان والجونة والمصري وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن يلتقي في دور الـ 32 سموحة مع دكرنس وبيراميدز مع العبور ووادي دجلة مع البنك الأهلي والاتحاد السكندري مع نجوم المستقبل والقاولون العرب مع بتروجت والإنتاج الحربي مع كوكاكولا والإسماعيلي مع لافينا وسيراميكا مع غزل المحلة وأسوان مع سوهاج والجونة مع كيما أسوان والمصري مع المنصورة وطلائع الجيش مع القناة، فيما يتواجه الفائز من مباراة بترول أسيوط وأشمون مع مصر المقاصة، والفائز من مباراة نبروه وسيدي غازي مع إنبي.