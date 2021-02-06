شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي سيراميكا كليوباترا جاهز لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثلاثي شريف دابو وكوامي بونسو وأحمد محسن، لاعبو سيراميكا، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في مسابقة الدوري، وغاب الثلاثي عن مباراة أسوان الماضية للإصابة، وعانى شريف دابو من شد في العضلة الأمامية، وتعافى أحمد محسن من شد في العضلة الخلفية، في حين تخلص كوامي بونسو من شد في العضلة الأمامية.

وأعلن الثلاثي جاهزيتهم للقاء مصر المقاصة، بعد مشاركتهم في المران الجماعي بشكل طبيعي، وخاضوا تدريبا قويا بعد تعافيهم الكامل من الإصابات المختلفة.

يستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.