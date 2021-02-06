شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: سنخوض لقاء «البايرن» دون ضغوط.. وسعيد بدعم جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة بايرن ميونيخ المرتقبة بعد غدٍ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف: «نخوض مباراة البايرن دون ضغوط، وسنلعب من أجل المتعة».

وأوضح: «ليس لدينا ما نخسره أمام بطل أوروبا، فقد حققنا خطوة مهمة بالفوز في المباراة الأولى، والتأهل إلى الدور قبل النهائي».

وقال بواليا: «مباراة بايرن ميونيخ ستكون مواجهة لتقديم كل ما لدينا، خاصة أننا نواجه بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، وناديا يضم بين صفوفه الأبرز في الكرة العالمية».

وأضاف: «سعيد جدا بدعم جماهير الأهلي منذ انتقالي إلى صفوف الفريق، ولا أحتاج سوى تسجيل هدف واحد فقط؛ من أجل بدء مسيرتي التهديفية مع الفريق».

وأوضح: «أقدر دعم ومساندة جماهير الأهلي جيدا، وأعدهم أنه بمجرد تسجيل هدفي الأول ستجدون الأمور تسير على النحو المطلوب».

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق قدم مستوى مميزا في مباراة الدحيل؛ بفضل تعليمات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني الذي قاد محاضرات مكثفة مع اللاعبين؛ لتحفيظهم طريقة اللعب أمام الدحيل، ورغم أطوال مدافعي الخصم إلا أن تكتيك موسيماني وجلساته التحضيرية معنا ساعدنا كثيرا في التعامل مع الأمر.

واختتم بواليا حديثه مشددا على أن الفريق جاهز لمباراة البايرن، وينتظر دعم جماهيره في هذه المباراة التاريخية.