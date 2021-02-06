شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض رحيل «جلال» لتدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو مصر المقاصة أي حديث عن التفريط في إيهاب جلال، مدرب الفريق، بعد الأنباء المثارة خلال الفترة الأخيرة حول وجود مفاوضات من جانب بيراميدز للتعاقد معه بعد تراجع نتائج الفريق السماوي بالدوري.

وأكد مسؤولو المقاصة أن علاقة النادى بإيهاب جلال أكبر من أي شرط جزائى في التعاقد بين الطرفين، خاصة أن النادى لديه مشروع استثمارى وإيهاب جلال عنصر مهم فيه، وطموح الفريق هو الوصول للمربع الذهبي.

وشدد مسؤولو المقاصة على أن تراجع النتائج أيضاً لن يؤثر على علاقة النادى بإيهاب جلال، خاصة أن النجاحات التي حققها في أول 10 مباريات لم تكن متوقعة، حيث يعتبر المقاصة آخر فريق بدأ فترة إعداد في الدوري، كما أن التعاقد مع جلال جاء قبل بداية الدوري بأسبوعين فقط، وتراجع النتائج آخر مباراتين لن يؤثر.