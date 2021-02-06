علي مبخوت ينافس 4 برازيليين على صدارة هدافي الدوري الاماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

اشتد صراع المنافسة على لقب هداف ​الدوري الإماراتي​ بعد مرور 15 جولة من الموسم وتساوي 5 لاعبين على القمة.



وتساوى كل من البرازيلي ​ويلتون سواريز​ ومواطنيه ​ايغور كورنادو​ من الشارقة و​إيغور خيسوس​ لاعب شباب الأهلي و​جواو بيدرو​ لاعب بني ياس و الاماراتي علي مبخوت مهاجم الجزيرة برصيد 11 هدفا لكل منهم بعد مرور جولتين فقط من الدور الثاني.

وأنهى البرازيلي سواريز الدور الأول منفردا بصدارة الهدافين بـ11 هدفا لكنه لم يسجل خلال آخر مباراتين.

من ناحيته اقتحم علي مبخوت صراع الهدافين بقوة بعدما سجل 4 أهداف في آخر مباراتين بواقع هدف أمام النصر وهاتريك ضد الظفرة.