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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علي مبخوت ينافس 4 برازيليين على صدارة هدافي الدوري الاماراتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
اشتد صراع المنافسة على لقب هداف الدوري الإماراتي بعد مرور 15 جولة من الموسم وتساوي 5 لاعبين على القمة.
وتساوى كل من البرازيلي ويلتون سواريز ومواطنيه ايغور كورنادو من الشارقة وإيغور خيسوس لاعب شباب الأهلي وجواو بيدرو لاعب بني ياس و الاماراتي علي مبخوت مهاجم الجزيرة برصيد 11 هدفا لكل منهم بعد مرور جولتين فقط من الدور الثاني.
وأنهى البرازيلي سواريز الدور الأول منفردا بصدارة الهدافين بـ11 هدفا لكنه لم يسجل خلال آخر مباراتين.
من ناحيته اقتحم علي مبخوت صراع الهدافين بقوة بعدما سجل 4 أهداف في آخر مباراتين بواقع هدف أمام النصر وهاتريك ضد الظفرة.